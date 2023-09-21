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Патрушев: победа России в спецоперации поможет странам вести уважительный диалог

Ведомости

Россия несомненно победит в спецоперации, и это поможет выстроить уважительный и равноправный диалог между странами. Таким мнением поделился с журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты. Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога», – заявил Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

Секретарь Совбеза добавил, что сейчас «англосаксы, НАТО и их приспешники» ведут против России гибридную войну в попытках подорвать суверенитет и нарушить территориальную целостность страны. Украинский конфликт пытаются использовать как средство военного и экономического истощения государства и уменьшения его влияния на международной арене, подчеркнул Патрушев.

Он отметил, что Запад использует для этого методы массированного информационного воздействия со стороны спецслужб и проводит кампанию по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ. По словам главы СБ, для этого иностранные спецслужбы пытаются разжечь межконфессиональные конфликты и привлечь молодежь к протестной деятельности.

Ранее по теме: Патрушев: Россия обезвредила сотни разведчиков из иностранных спецслужб

Ранее секретарь Совбеза России сообщил, что за последние годы в стране обезвредили сотни сотрудников иностранных спецслужб. Эти люди причастны к проведению разведывательно-подрывной работы против РФ, подчеркнул Патрушев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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