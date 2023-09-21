Патрушев: победа России в спецоперации поможет странам вести уважительный диалог
Россия несомненно победит в спецоперации, и это поможет выстроить уважительный и равноправный диалог между странами. Таким мнением поделился с журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Без сомнений, поставленные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты. Победа России над неонацизмом будет способствовать выстраиванию международных отношений на принципах взаимного уважения и равноправного диалога», – заявил Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
Секретарь Совбеза добавил, что сейчас «англосаксы, НАТО и их приспешники» ведут против России гибридную войну в попытках подорвать суверенитет и нарушить территориальную целостность страны. Украинский конфликт пытаются использовать как средство военного и экономического истощения государства и уменьшения его влияния на международной арене, подчеркнул Патрушев.
Он отметил, что Запад использует для этого методы массированного информационного воздействия со стороны спецслужб и проводит кампанию по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ. По словам главы СБ, для этого иностранные спецслужбы пытаются разжечь межконфессиональные конфликты и привлечь молодежь к протестной деятельности.
Ранее секретарь Совбеза России сообщил, что за последние годы в стране обезвредили сотни сотрудников иностранных спецслужб. Эти люди причастны к проведению разведывательно-подрывной работы против РФ, подчеркнул Патрушев.