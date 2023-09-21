Патрушев: победа России в спецоперации поможет странам вести уважительный диалог

Он отметил, что Запад использует для этого методы массированного информационного воздействия со стороны спецслужб и проводит кампанию по дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил РФ. По словам главы СБ, для этого иностранные спецслужбы пытаются разжечь межконфессиональные конфликты и привлечь молодежь к протестной деятельности.