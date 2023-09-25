Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 6650 человек
К 17:00 (16:00 по мск) на территорию Армении из Нагорного Карабаха въехали 6650 человек. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
«Данные о регистрации 5580 из них уже обобщены, а потребности 1070 лиц еще идентифицируются. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем», – уточнили в кабмине.
Ранее в городе Евлах прошла встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха, где стороны обсудили реинтеграцию армянского населения региона в азербайджанское общество.
Президент Ильхам Алиев заявил, что этот процесс должен пройти успешно. Все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальности, добавил лидер. По его словам, при реинтеграции республика будет опираться на опыт Хорватии.
Азербайджан начал 19 сентября военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». На следующий день власти непризнанной республики заявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.