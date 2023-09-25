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Из Нагорного Карабаха в Армению переехали 6650 человек

Ведомости

К 17:00 (16:00 по мск) на территорию Армении из Нагорного Карабаха въехали 6650 человек. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Данные о регистрации 5580 из них уже обобщены, а потребности 1070 лиц еще идентифицируются. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем», – уточнили в кабмине.

Ранее в городе Евлах прошла встреча представителей Азербайджана и Нагорного Карабаха, где стороны обсудили реинтеграцию армянского населения региона в азербайджанское общество. 

Алиев заявил, что уверен в успешной реинтеграции армянского населения Карабаха

Президент Ильхам Алиев заявил, что этот процесс должен пройти успешно. Все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана, вне зависимости от национальности, добавил лидер. По его словам, при реинтеграции республика будет опираться на опыт Хорватии.

Азербайджан начал 19 сентября военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». На следующий день власти непризнанной республики заявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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