Развожаев: в Севастополе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке

После команды Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начнет оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватит вещание на федеральных телеканалах. Кроме того, информация об угрозе удара с воздуха будет опубликована в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах «СТВ», «Севастополь-24», «Вести Севастополь», «Первый Севастопольский», «НТС», а также в системе кабельного телевещания «СевСтар», по радио «Севастополь ФМ» на частоте 102,0 FM и «Вести FM Севастополь» на частоте 90,8 FM.