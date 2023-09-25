Развожаев: в Севастополе разработали алгоритм оповещения о воздушной атаке
Члены оперштаба в Севастополе выработали механизм оповещения жителей об угрозе воздушных атак. В городе задействуют три вида оповещения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
«В момент получения сигнала есть от 30 до 50 мин, чтобы спокойно выполнить все действия <...> для обеспечения личной безопасности (проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкции). <...> Как только мы получаем от военных информацию о воздушной тревоге, я лично даю команду на запуск сигнала», – отметил глава Севастополя.
После команды Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) начнет оповещение через сирены и громкоговорители, а также перехватит вещание на федеральных телеканалах. Кроме того, информация об угрозе удара с воздуха будет опубликована в Telegram-канале губернатора. Далее ЕДДС распространит сигнал тревоги на региональных каналах «СТВ», «Севастополь-24», «Вести Севастополь», «Первый Севастопольский», «НТС», а также в системе кабельного телевещания «СевСтар», по радио «Севастополь ФМ» на частоте 102,0 FM и «Вести FM Севастополь» на частоте 90,8 FM.
Развожаев отметил, что для оповещения не будут использовать СМС-рассылки. Сообщения доходят абонентам в течение часа – слишком долго для сигнала тревоги, пояснил губернатор.
Глава Севастополя также объяснил алгоритм отмены воздушной тревоги. Как только военные сообщают властям, что угроза миновала, ЕДДС отключит сирены и запустит по TV и радио сигнал отбоя тревоги. Он отличается от сигнала об угрозе атаки по визуальному и голосовому оформлению, отметил Развожаев.
22 сентября украинские войска совершили ракетный удар по Севастополю. ВС России сбили пять снарядов ВСУ. Пострадало историческое здание штаба Черноморского флота. Военные заявили об одном погибшем военнослужащем, но затем уточнили, что пока он числится пропавшим без вести.