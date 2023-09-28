Президент Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией
В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Южного Судана Салва Киир заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией, передает пресс-служба Кремля.
«Ситуация в мире показывает, что в одиночку никому не выжить, не добиться успеха, и наша страна не исключение. Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных и влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», – сказал Киир.
Президент Южного Судана отметил, что не может сказать, что в отношениях двух стран есть серьезный задел, но поблагодарил Путина за приглашение.
В ходе переговоров Путин уточнил, что отношения с Южным Суданом развиваются «весьма интенсивно», но многое предстоит сделать. В 2022 г. был спад товарооборота, но уже в этом году он сменился ростом, добавил российский лидер. На пользу отношениям пойдет и строительство российской компанией НПЗ в Южном Судане.
«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще с прежних времен, поэтому будем делать все для того, чтобы вас поддержать и по этому направлению», – сказал Путин.
Киир прибыл в Москву накануне. В Кремле ранее сообщили, что лидеры стран будут обсуждать перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях. Помимо этого они коснутся вопросов региональной и международной повесток.
Это второй визит президента Южного Судана в Россию. Предыдущий раз Киир был в России в 2019 г. на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи и встречался с Путиным. В ходе переговоров Киир с сожалением отметил, что после этого контактов не было.