Президент Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще с прежних времен, поэтому будем делать все для того, чтобы вас поддержать и по этому направлению», – сказал Путин.