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Президент Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией

Ведомости

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент Южного Судана Салва Киир заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией, передает пресс-служба Кремля.

«Ситуация в мире показывает, что в одиночку никому не выжить, не добиться успеха, и наша страна не исключение. Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных и влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», – сказал Киир.

Президент Южного Судана отметил, что не может сказать, что в отношениях двух стран есть серьезный задел, но поблагодарил Путина за приглашение.

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В ходе переговоров Путин уточнил, что отношения с Южным Суданом развиваются «весьма интенсивно», но многое предстоит сделать. В 2022 г. был спад товарооборота, но уже в этом году он сменился ростом, добавил российский лидер. На пользу отношениям пойдет и строительство российской компанией НПЗ в Южном Судане.

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще с прежних времен, поэтому будем делать все для того, чтобы вас поддержать и по этому направлению», – сказал Путин.

Киир прибыл в Москву накануне. В Кремле ранее сообщили, что лидеры стран будут обсуждать перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях. Помимо этого они коснутся вопросов региональной и международной повесток.

Это второй визит президента Южного Судана в Россию. Предыдущий раз Киир был в России в 2019 г. на первом саммите «Россия – Африка» в Сочи и встречался с Путиным. В ходе переговоров Киир с сожалением отметил, что после этого контактов не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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