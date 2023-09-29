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Великобритания добавила еще 11 россиян в санкционный список

Ведомости

Великобритания объявила о санкциях в отношении 11 россиян. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.

В обновленный список вошли секретарь ЦИК России Наталья Бударина, глава МЧС России Александр Куренков, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, а также представители властей новых регионов – и. о. зампреда правительства ДНР Владимир Ежиков, замглавы администрации Запорожской области Виктор Емельяненко, глава администрации Херсонской области Андрей Алексеенко, глава херсонского избиркома Марина Захарова, замглавы ЛНР Игорь Бабкин, председатель избиркома Запорожской области Галина Катюшенко и министр юстиции Крыма Олег Шаповалов.

5 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Согласно опубликованному документу, все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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