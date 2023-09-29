Великобритания добавила еще 11 россиян в санкционный список
Великобритания объявила о санкциях в отношении 11 россиян. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства.
В обновленный список вошли секретарь ЦИК России Наталья Бударина, глава МЧС России Александр Куренков, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, а также представители властей новых регионов – и. о. зампреда правительства ДНР Владимир Ежиков, замглавы администрации Запорожской области Виктор Емельяненко, глава администрации Херсонской области Андрей Алексеенко, глава херсонского избиркома Марина Захарова, замглавы ЛНР Игорь Бабкин, председатель избиркома Запорожской области Галина Катюшенко и министр юстиции Крыма Олег Шаповалов.
5 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Согласно опубликованному документу, все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».