Великобритания добавила еще 11 россиян в санкционный список

5 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Согласно опубликованному документу, все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».