Совбез ООН принял резолюцию об отправке вооруженной миссии на Гаити

Активность преступных группировок на Гаити увеличилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза 7 июля 2021 г. и землетрясения в августе того же года, из-за которого погибли более 2200 человек. Сейчас бандитские группировки контролируют более 80% столицы республики Порт-о-Пренса и усиливают свое влияние в других регионах.