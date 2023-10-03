Совбез ООН принял резолюцию об отправке вооруженной миссии на Гаити
Совет Безопасности ООН одобрил отправку вооруженной миссии на Гаити для борьбы с бандитскими группировками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на резолюцию международной организации.
Миссия станет международной, но не будет связана с ООН, отметило агентство. Ее сформируют по запросу властей Гаити. Ведущую роль в миссии будет выполнять Кения.
Резолюцию подготовили США и Эквадор. Документ поддержали большинство стран-членов ООН. Россия и Китай воздержались при голосовании.
Создание вооруженной миссии на Гаити предполагает расширение оружейного эмбарго на организации, которые могут иметь отношение к действующим на острове преступным группировкам.
Активность преступных группировок на Гаити увеличилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза 7 июля 2021 г. и землетрясения в августе того же года, из-за которого погибли более 2200 человек. Сейчас бандитские группировки контролируют более 80% столицы республики Порт-о-Пренса и усиливают свое влияние в других регионах.