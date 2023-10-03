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Совбез ООН принял резолюцию об отправке вооруженной миссии на Гаити

Ведомости

Совет Безопасности ООН одобрил отправку вооруженной миссии на Гаити для борьбы с бандитскими группировками. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на резолюцию международной организации.

Миссия станет международной, но не будет связана с ООН, отметило агентство. Ее сформируют по запросу властей Гаити. Ведущую роль в миссии будет выполнять Кения. 

Резолюцию подготовили США и Эквадор. Документ поддержали большинство стран-членов ООН. Россия и Китай воздержались при голосовании. 

Создание вооруженной миссии на Гаити предполагает расширение оружейного эмбарго на организации, которые могут иметь отношение к действующим на острове преступным группировкам. 

Активность преступных группировок на Гаити увеличилась после убийства президента страны Жовенеля Моиза 7 июля 2021 г. и землетрясения в августе того же года, из-за которого погибли более 2200 человек. Сейчас бандитские группировки контролируют более 80% столицы республики Порт-о-Пренса и усиливают свое влияние в других регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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