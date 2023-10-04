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Пушилин: около 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену

Ведомости

В украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Российских военнослужащих находится [в плену] на Украине порядка 500 человек», – сказал он.

По словам Пушилина, эта цифра «очень примерная», поскольку украинская сторона не предоставляет точной информации и данных о военнопленных.

При этом, отметил глава ДНР, в российском плену находятся «тысячи» украинских военнослужащих, их содержат в пенитенциарных учреждениях. Число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. По словам Пушилина, «цифра несопоставима».

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В последний раз Минобороны сообщало о возвращении 45 российских военнослужащих из украинского плена 6 июля. Столько же человек вернулись из российского плена на Украину, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему обменов, назвав ее «достаточно чувствительной». По его словам, обмен пленными – это сложная, кропотливая работа, которая должна «вестись в тишине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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