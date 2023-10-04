Пушилин: около 500 российских военнослужащих находятся в украинском плену
В украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Российских военнослужащих находится [в плену] на Украине порядка 500 человек», – сказал он.
По словам Пушилина, эта цифра «очень примерная», поскольку украинская сторона не предоставляет точной информации и данных о военнопленных.
При этом, отметил глава ДНР, в российском плену находятся «тысячи» украинских военнослужащих, их содержат в пенитенциарных учреждениях. Число украинских военных в российском плену в несколько раз выше. По словам Пушилина, «цифра несопоставима».
В последний раз Минобороны сообщало о возвращении 45 российских военнослужащих из украинского плена 6 июля. Столько же человек вернулись из российского плена на Украину, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему обменов, назвав ее «достаточно чувствительной». По его словам, обмен пленными – это сложная, кропотливая работа, которая должна «вестись в тишине».