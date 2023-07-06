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Минобороны сообщило о возвращении 45 военнослужащих из плена

Ведомости

Из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Своих не бросаем: на Родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих», – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время их доставят в медучреждения Минобороны для дальнейшего лечения и реабилитации. 

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Позже депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, председатель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, опубликовал видео возвращения российских военнопленных. На кадрах видно, как автобус с военными заезжает на площадку, где их ждут машины скорой помощи и другие автобусы.

20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему обменов достаточно чувствительной, поскольку обмен пленными – это сложная, кропотливая работа, которая должна «вестись в тишине».

11 июня Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военнослужащих. До этого Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной церкви. 25 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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