Минобороны сообщило о возвращении 45 военнослужащих из плена

11 июня Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военнослужащих. До этого Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной церкви. 25 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной.