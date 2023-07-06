Минобороны сообщило о возвращении 45 военнослужащих из плена
Из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Своих не бросаем: на Родину из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих», – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь. В ближайшее время их доставят в медучреждения Минобороны для дальнейшего лечения и реабилитации.
Позже депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, председатель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, опубликовал видео возвращения российских военнопленных. На кадрах видно, как автобус с военными заезжает на площадку, где их ждут машины скорой помощи и другие автобусы.
20 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тему обменов достаточно чувствительной, поскольку обмен пленными – это сложная, кропотливая работа, которая должна «вестись в тишине».
11 июня Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военнослужащих. До этого Россия передала Венгрии группу украинских солдат из Закарпатья, которые принимали участие в боевых действиях и попали в плен. Обмен состоялся при участии Русской православной церкви. 25 мая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной.