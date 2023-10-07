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Россия направит жалобу из-за попытки задержания журналиста на Кипре

Ведомости

Москва направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, которое «набирает обороты» в странах НАТО. Об этом «РИА Новости» сообщили в департаменте информации и печати российского МИДа.

В МИДе ранее рассказали, что 5 октября кипрские спецслужбы попытались задержать в Никосии корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка «с применением грубой силы» для последующего выдворения по обвинению в «угрозе национальной безопасности». Находившийся рядом сотрудник посольства получил телесные повреждения, а самого Гасюка арестовали с серьезной травмой руки.

По информации министерства, российский корреспондент, в отношении которого власти Кипра «применили противоправные действия», прибыл в Россию сегодня утром, 7 октября.

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«Российская сторона направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО», – рассказали в ведомстве.

В МИДе ранее назвали обвинения в адрес Гасюка надуманными, а действия кипрских силовиков – демонстративно провокационными и жесткими. После инцидента посла Кипра вызвали в МИД и высказали категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении Гасюка и сотрудника посольства. От кипрской администрации также потребовали немедленного освобождения российского корреспондента, объяснений по поводу инцидента и официальных извинений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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