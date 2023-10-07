Россия направит жалобу из-за попытки задержания журналиста на Кипре
Москва направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, которое «набирает обороты» в странах НАТО. Об этом «РИА Новости» сообщили в департаменте информации и печати российского МИДа.
В МИДе ранее рассказали, что 5 октября кипрские спецслужбы попытались задержать в Никосии корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка «с применением грубой силы» для последующего выдворения по обвинению в «угрозе национальной безопасности». Находившийся рядом сотрудник посольства получил телесные повреждения, а самого Гасюка арестовали с серьезной травмой руки.
По информации министерства, российский корреспондент, в отношении которого власти Кипра «применили противоправные действия», прибыл в Россию сегодня утром, 7 октября.
«Российская сторона направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО», – рассказали в ведомстве.
В МИДе ранее назвали обвинения в адрес Гасюка надуманными, а действия кипрских силовиков – демонстративно провокационными и жесткими. После инцидента посла Кипра вызвали в МИД и высказали категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении Гасюка и сотрудника посольства. От кипрской администрации также потребовали немедленного освобождения российского корреспондента, объяснений по поводу инцидента и официальных извинений.