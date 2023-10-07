Россия направит жалобу из-за попытки задержания журналиста на Кипре

В МИДе ранее назвали обвинения в адрес Гасюка надуманными, а действия кипрских силовиков – демонстративно провокационными и жесткими. После инцидента посла Кипра вызвали в МИД и высказали категорический протест в связи с неприемлемыми и провокационными действиями властей страны в отношении Гасюка и сотрудника посольства. От кипрской администрации также потребовали немедленного освобождения российского корреспондента, объяснений по поводу инцидента и официальных извинений.