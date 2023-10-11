В Израиле сформируют чрезвычайное правительство
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии «Национальное единство» Бенни Ганц договорились сформировать чрезвычайное правительство. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источник в партии Нетаньяху «Ликуд».
Источник утверждает, что достигнута договоренность о том, что Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант и Ганц войдут в состав военного кабинета. Член партии Ганца, бывший начальник штаба сил обороны Израиля Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут выполнять функции наблюдателей.
Полномочия обычного кабинета безопасности, предусмотренные законом, останутся неизменными.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля объявила о старте операции «Железные мечи». Израиль заявил о переходе страны в состояние войны. В результате палестино-израильского конфликта уже погибли более 2000 человек. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения.