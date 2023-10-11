Парламент Киргизии одобрил создание единой системы ПВО с Россией
Парламент Киргизии 11 октября рассмотрел и принял законопроект о ратификации соглашения между республикой и Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).
Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г. В документе говорилось, что уполномоченные органы сторон должны совместно утвердить, какие войска ими будут выделены в состав объединенной системы. Для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли. В июле того же года распоряжение о подписании соглашения с Киргизией подписал президент РФ Владимир Путин.
Как уточнили 11 октября в пресс-службе парламента Киргизии, участок выделят рядом с российской авиабазой в городе Кант. Для ратификации соглашения его должен подписать президент республики.