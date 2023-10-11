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Парламент Киргизии одобрил создание единой системы ПВО с Россией

Ведомости

Парламент Киргизии 11 октября рассмотрел и принял законопроект о ратификации соглашения между республикой и Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г. В документе говорилось, что уполномоченные органы сторон должны совместно утвердить, какие войска ими будут выделены в состав объединенной системы. Для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли. В июле того же года распоряжение о подписании соглашения с Киргизией подписал президент РФ Владимир Путин.

Как уточнили 11 октября в пресс-службе парламента Киргизии, участок выделят рядом с российской авиабазой в городе Кант. Для ратификации соглашения его должен подписать президент республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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