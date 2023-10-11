Газета
Политика

Песков: дальнейшее пребывание миротворцев РФ в Карабахе будет обсуждаться с Баку

Ведомости

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе находятся на территории Азербайджана, поэтому дальнейшее их пребывание в регионе будет обсуждаться с Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что миротворцы не смогут передислоцироваться в Армению, если уйдут из Карабаха.

«Сейчас действительно они де-факто и де-юре – наши миротворцы – находятся на территории Азербайджана. Это признается премьер-министром Армении Пашиняном. Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», – рассказал он.

Песков также добавил, что этот вопрос не обсуждался во время разговора президента Владимира Путина и Пашиняна. Контакты с армянскими друзьями будут продолжены, подчеркнул он.

Ранее по теме: Пашинян исключил дислокацию российских миротворцев в Армении

Ранее 10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям. Российские военные уже свернули несколько стационарных и временных наблюдательных постов в связи с разоружением и передвижением сторожевых постов дальше от линии соприкосновения.

Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Армении, Азербайджана и России, подписанному в ноябре 2020 г. Согласно документу, они разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных