Пашинян исключил дислокацию российских миротворцев в Армении
Российский миротворческий контингент в случае выхода из Нагорного Карабаха должен вернуться в Россию, а не войти в Армению. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», – ответил он на вопрос о возможности дислокации миротворцев в Армении (цитата по ТАСС).
Ранее 10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям. Российские военные уже свернули несколько стационарных и временных наблюдательных постов в связи с разоружением и передвижением сторожевых постов дальше от линии соприкосновения.
Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Армении, Азербайджана и России, подписанном в ноябре 2020 г. Согласно документу, они разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19-20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дальнейшую судьбу российского миротворческого контингента в регионе, заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с Азербайджаном.