Пашинян исключил дислокацию российских миротворцев в Армении

Российские миротворцы находятся в регионе согласно трехстороннему соглашению Армении, Азербайджана и России, подписанном в ноябре 2020 г. Согласно документу, они разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.