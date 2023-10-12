Песков назвал достижением соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО
Соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) станет большим достижением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это совместная система ПВО <...> Это большое достижение и для России, и Кыргызстана. Это очень важно, учитывая, что Россия и Кыргызстан помимо союзнических отношений, мы еще входим во много общих интеграционных объединений. Конечно, такие совместные элементы обеспечения безопасности очень важны», – рассказал он журналистам в Бишкеке.
Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г. В документе говорилось, что уполномоченные органы сторон должны совместно утвердить, какие войска ими будут выделены в состав объединенной системы. Для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли. В июле того же года распоряжение о подписании соглашения с Киргизией подписал президент РФ Владимир Путин.
Парламент Киргизии 11 октября рассмотрел и принял законопроект о ратификации соглашения. Участок, уточнили в парламенте, выделят рядом с российской авиабазой в городе Кант. Для ратификации соглашения его должен подписать президент республики.
12 октября в Бишкеке прошли переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова. Лидеры двух стран также приняли участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. 13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран СНГ подведут итоги работы в 2023 г., обозначат новые направления и обсудят международные и региональные темы, уточняли в Кремле. По итогам заседания будет подписан пакет документов.