Песков назвал достижением соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО

Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г. В документе говорилось, что уполномоченные органы сторон должны совместно утвердить, какие войска ими будут выделены в состав объединенной системы. Для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли. В июле того же года распоряжение о подписании соглашения с Киргизией подписал президент РФ Владимир Путин.