Кремль: Молдавия «переняла на себя бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ
Молдавия «переняла на себя бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Молдова почему-то считает, что это противоречит ее интересам, почему-то Молдова переняла на себя бациллу Украины "или-или". Разумный человек делает "и-и", а они – «или-или», – рассказал он журналистам.
Представителя Кремля также попросили прокомментировать изображение флага Украины на почетном знаке СНГ.
«Де-юро Украина является членом СНГ, соответственно, флаг Украины там есть. Это все-таки международная организация», – ответил он.
Ранее 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран, которые числятся в составе СНГ, участия в этом формате не принимают. Молдавия же, считает президент, практически «утрачивает свою идентичность», элиты республики называют себя румынами, но это «их выбор», помешать может лишь народ самой страны.
Украина же, отметил президент, подписала основополагающие документы по СНГ, но ратифицировать эти документы не стала и в полном формате так и не присоединилась. Тем самым Киев изначально, подчеркнул Путин, уклонился от полномасштабного сотрудничества.
В начале октября Россия запретила въезд в страну председателю Совета по телевидению и радиовещанию Молдавии Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели. Вицу и Сиркели, по данным МИД РФ, причастны к ограничениям прав российских журналистов в республике. 13 сентября из Молдавии был выслан руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов. После этого МИД заявил решительный протест в связи «с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ» в республике.