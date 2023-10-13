Газета
Политика

Кремль: Молдавия «переняла на себя бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ

Ведомости

Молдавия «переняла на себя бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Молдова почему-то считает, что это противоречит ее интересам, почему-то Молдова переняла на себя бациллу Украины "или-или". Разумный человек делает "и-и", а они – «или-или», – рассказал он журналистам.

Представителя Кремля также попросили прокомментировать изображение флага Украины на почетном знаке СНГ.

«Де-юро Украина является членом СНГ, соответственно, флаг Украины там есть. Это все-таки международная организация», – ответил он.

Ранее 13 октября президент России Владимир Путин заявил, что ряд стран, которые числятся в составе СНГ, участия в этом формате не принимают. Молдавия же, считает президент, практически «утрачивает свою идентичность», элиты республики называют себя румынами, но это «их выбор», помешать может лишь народ самой страны.

Украина же, отметил президент, подписала основополагающие документы по СНГ, но ратифицировать эти документы не стала и в полном формате так и не присоединилась. Тем самым Киев изначально, подчеркнул Путин, уклонился от полномасштабного сотрудничества.

В начале октября Россия запретила въезд в страну председателю Совета по телевидению и радиовещанию Молдавии Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели. Вицу и Сиркели, по данным МИД РФ, причастны к ограничениям прав российских журналистов в республике. 13 сентября из Молдавии был выслан руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов. После этого МИД заявил решительный протест в связи «с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ» в республике.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных