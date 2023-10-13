Кремль: Молдавия «переняла на себя бациллу Украины» по номинальному членству в СНГ

В начале октября Россия запретила въезд в страну председателю Совета по телевидению и радиовещанию Молдавии Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели. Вицу и Сиркели, по данным МИД РФ, причастны к ограничениям прав российских журналистов в республике. 13 сентября из Молдавии был выслан руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов. После этого МИД заявил решительный протест в связи «с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ» в республике.