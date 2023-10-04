Россия запретила въезд двум журналистам из Молдавии из-за давления на СМИ

3 октября в «качестве асимметричной меры» Москва закрыла въезд в Россию лицам, которые имеют «прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений», уточнили в МИДе. Тогда ведомство не уточнило, кому именно был запрещен въезд в Россию.