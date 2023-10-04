Россия запретила въезд двум журналистам из Молдавии из-за давления на СМИ
Россия запретила въезд в страну председателю Совета по телевидению и радиовещанию Молдавии, журналистке Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели. Об этом сообщил официальный представитель МИД и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров.
Виц и Сиркели, по данным МИД, причастны к ограничениям прав российских журналистов в республике.
Вицу и Сиркели, по данным МИДа, причастны к ограничениям прав российских журналистов в республике.
«Послу Республики Молдова Лилиану Дарию сообщили о решении российских властей запретить въезд в страну Лилиане Вицу и Михаилу Сиркели», – сказал он (цитата по ТАСС).
13 сентября из Молдавии был выслан руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов. После этого МИД заявил решительный протест в связи «с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ» в республике.
Информационное агентство и радио «Sputnik» входит в медиагруппу «Россия Сегодня». 25 февраля Евросоюз включил медиагруппу в 10-й пакет антироссийских санкций.
3 октября в «качестве асимметричной меры» Москва закрыла въезд в Россию лицам, которые имеют «прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений», уточнили в МИДе. Тогда ведомство не уточнило, кому именно был запрещен въезд в Россию.