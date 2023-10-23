В Британии заявили о неподходящем времени для приема беженцев из Газы
Вопрос о принятии беженцев из Израиля и Газы является преждевременным для Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил министр по делам иммиграции Соединенного Королевства Роберт Дженрик.
Отвечая на вопрос ведущей, должна ли Британия принимать беженцев из Израиля и Газы, как принимала украинцев, Дженрик ответил: «Я думаю, что это несколько преждевременно».
Дженрик отметил, что Великобритания сотрудничает с Египтом и другими странами, чтобы вывезти из Газы британцев, а также пытается доставить помощь в Газу. Министр также сказал, что миграция – это не первоочередной способ решения проблемы.
«Лучшее, что может сделать Великобритания, – использовать наш дипломатический потенциал, а также использовать наш очень щедрый бюджет в таких местах, как Газа. Мы тесно сотрудничаем с ООН и смотрим, сможем ли сделать что-то еще на гуманитарном фронте в ближайшие дни. На данный момент – это наш приоритет», – резюмировал министр.
Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа. 22 октября пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта свои дома в секторе Газа покинули 1,5 млн человек, что составляет около 70% населения анклава.