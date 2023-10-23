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Политика

В Британии заявили о неподходящем времени для приема беженцев из Газы

Ведомости

Вопрос о принятии беженцев из Израиля и Газы является преждевременным для Великобритании. Об этом в интервью BBC заявил министр по делам иммиграции Соединенного Королевства Роберт Дженрик.

Отвечая на вопрос ведущей, должна ли Британия принимать беженцев из Израиля и Газы, как принимала украинцев, Дженрик ответил: «Я думаю, что это несколько преждевременно».

Дженрик отметил, что Великобритания сотрудничает с Египтом и другими странами, чтобы вывезти из Газы британцев, а также пытается доставить помощь в Газу. Министр также сказал, что миграция – это не первоочередной способ решения проблемы.

«Лучшее, что может сделать Великобритания, – использовать наш дипломатический потенциал, а также использовать наш очень щедрый бюджет в таких местах, как Газа. Мы тесно сотрудничаем с ООН и смотрим, сможем ли сделать что-то еще на гуманитарном фронте в ближайшие дни. На данный момент – это наш приоритет», – резюмировал министр.

Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

В результате боевых действий, по последним данным, погибли свыше 6000 человек, в том числе 4651 со стороны сектора Газа. 22 октября пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта свои дома в секторе Газа покинули 1,5 млн человек, что составляет около 70% населения анклава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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