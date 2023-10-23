В Британии заявили о неподходящем времени для приема беженцев из Газы

«Лучшее, что может сделать Великобритания, – использовать наш дипломатический потенциал, а также использовать наш очень щедрый бюджет в таких местах, как Газа. Мы тесно сотрудничаем с ООН и смотрим, сможем ли сделать что-то еще на гуманитарном фронте в ближайшие дни. На данный момент – это наш приоритет», – резюмировал министр.