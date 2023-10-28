Израиль пообещал разорвать все связи со Starlink
Израиль разорвет связи с компанией Starlink после решения ее основателя Илона Маска предоставить услуги спутниковой связи международным организациям, которые оказывают помощь жителям сектора Газа. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Каръи в соцсети X (Twitter).
«Возможно, Маск решит связать это с освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков. Всех! Ну а пока мой офис разрывает все связи со Starlink», — заявил Каръи.
28 октября основатель SpaceX Илон Маск пообещал предоставить связь Starlink международным организациям, которые оказывают помощь в Газе. «Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», – написал миллиардер в Х.
С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с момента обострения палестино-израильского конфликта ракетные удары. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек, включая более 7700 палестинцев.