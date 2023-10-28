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Израиль пообещал разорвать все связи со Starlink

Ведомости

Израиль разорвет связи с компанией Starlink после решения ее основателя Илона Маска предоставить услуги спутниковой связи международным организациям, которые оказывают помощь жителям сектора Газа. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Каръи в соцсети X (Twitter).

«Возможно, Маск решит связать это с освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков. Всех! Ну а пока мой офис разрывает все связи со Starlink», — заявил Каръи.

28 октября основатель SpaceX Илон Маск пообещал предоставить связь Starlink международным организациям, которые оказывают помощь в Газе. «Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», – написал миллиардер в Х.

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С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с момента обострения палестино-израильского конфликта ракетные удары. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек, включая более 7700 палестинцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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