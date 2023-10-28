Израиль пообещал разорвать все связи со Starlink

С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с момента обострения палестино-израильского конфликта ракетные удары. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек, включая более 7700 палестинцев.