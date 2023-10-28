Минобороны Израиля объявило о «новой фазе» войны после вторжения в Газу

Наземная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будет отдан «новый приказ», сказал министр. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземной операции на севере анклава вечером 27 октября. До этого армия сообщала о частичных операциях в некоторых районах Газы.