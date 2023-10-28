Минобороны Израиля объявило о «новой фазе» войны после вторжения в Газу
Война Израиля с палестинской группировкой «Хамас» вступила в «новую фазу», заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галлант, пишет издание Haaretz.
Наземная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будет отдан «новый приказ», сказал министр. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземной операции на севере анклава вечером 27 октября. До этого армия сообщала о частичных операциях в некоторых районах Газы.
Израильский посол в России Александр Бен Цви заявлял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа.
Сейчас в секторе Газа отсутствует электричество, мобильная связь и интернет, также Израиль остановил подачу воды и топлива. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink (подразделение SpaceX) для восстановления связи в секторе Газа.
Основатель SpaceX Илон Маск пообещал предоставить связь Starlink международным организациям, которые оказывают помощь в Газе.
С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. Днем ранее СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек, включая более порядка 7700 палестинцев.