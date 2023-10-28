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Политика

Минобороны Израиля объявило о «новой фазе» войны после вторжения в Газу

Ведомости

Война Израиля с палестинской группировкой «Хамас» вступила в «новую фазу», заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галлант, пишет издание Haaretz.

Наземная операция в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будет отдан «новый приказ», сказал министр. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении наземной операции на севере анклава вечером 27 октября. До этого армия сообщала о частичных операциях в некоторых районах Газы.

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявлял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа.

Ранее по теме: МИД заявил о новом этапе эскалации палестино-израильского конфликта

Сейчас в секторе Газа отсутствует электричество, мобильная связь и интернет, также Израиль остановил подачу воды и топлива. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink (подразделение SpaceX) для восстановления связи в секторе Газа.

Основатель SpaceX Илон Маск пообещал предоставить связь Starlink международным организациям, которые оказывают помощь в Газе.

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С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. Днем ранее СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары. По последним данным, в ходе палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек, включая более порядка 7700 палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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