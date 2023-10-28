Маск пообещал предоставить услуги Starlink для помощи в секторе Газа
Услуги спутниковой связи сети Starlink предоставят международно-признанным организациям, которые оказывают помощь в секторе Газа. Об этом в соцсети X сообщил американский предприниматель Илон Маск.
«Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», – написал Маск (цитата по «РИА Новости»).
Израиль 27 октября объявил о начале наземной операции против боевиков в секторе Газа. После этого палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа. Сообщалось, что Палестина также обсуждает с Египтом возможность облегчения провоза Starlink через КПП «Рафах».
По данным группировки «Хамас», израильские военные в ходе своей атаки попали в «засады, подготовленные палестинским сопротивлением». Наземная операция ЦАХАЛ провалилась, сообщил телеканалу Al Mayadeen член руководства палестинского движения «Хамас» за рубежом Али Барака.
28 октября израильская армия сообщила, что ночью нанесла удары по 150 подземным объектам сектора Газа. Военные охарактеризовали рейд как «расширенную наземную операцию», а не как полномасштабное наземное наступление.
В конце февраля 2022 г. Маск объявил о начале работы Starlink на Украине, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.