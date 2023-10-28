Маск пообещал предоставить услуги Starlink для помощи в секторе Газа

Израиль 27 октября объявил о начале наземной операции против боевиков в секторе Газа. После этого палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа. Сообщалось, что Палестина также обсуждает с Египтом возможность облегчения провоза Starlink через КПП «Рафах».