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Маск пообещал предоставить услуги Starlink для помощи в секторе Газа

Ведомости

Услуги спутниковой связи сети Starlink предоставят международно-признанным организациям, которые оказывают помощь в секторе Газа. Об этом в соцсети X сообщил американский предприниматель Илон Маск.

«Starlink обеспечит связь для международно-признанных организаций, оказывающих помощь в Газе», – написал Маск (цитата по «РИА Новости»).

Израиль 27 октября объявил о начале наземной операции против боевиков в секторе Газа. После этого палестинская телекоммуникационная компания Jawwal объявила об отключении мобильной связи и интернета. Министр связи Палестинской национальной администрации (ПНА) Ицхак Садр сообщал, что ведомство ведет переговоры со спутниковой компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа. Сообщалось, что Палестина также обсуждает с Египтом возможность облегчения провоза Starlink через КПП «Рафах».

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По данным группировки «Хамас», израильские военные в ходе своей атаки попали в «засады, подготовленные палестинским сопротивлением». Наземная операция ЦАХАЛ провалилась, сообщил телеканалу Al Mayadeen член руководства палестинского движения «Хамас» за рубежом Али Барака.

28 октября израильская армия сообщила, что ночью нанесла удары по 150 подземным объектам сектора Газа. Военные охарактеризовали рейд как «расширенную наземную операцию», а не как полномасштабное наземное наступление.

В конце февраля 2022 г. Маск объявил о начале работы Starlink на Украине, с соответствующей просьбой к нему ранее обращались украинские чиновники. Сеть предназначена для предоставления широкополосного доступа в интернет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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