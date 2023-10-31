Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на события в Махачкале

Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви. Она обратила внимание, что ранее ни генсек ООН Антониу Гутерриш, ни его официальный представитель не высказывались в защиту православных верующих на Украине, на которых оказывалось давление, несмотря на многочисленные материалы по этой теме, представленные постпредством РФ при ООН.