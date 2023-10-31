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Политика

Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на события в Махачкале

Ведомости

Реакция ООН на массовые беспорядки в Махачкале отличается «удивительной избирательностью» в оценках и является «фантастическим лицемерием». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – написала она. 

Захарова отметила, что в ситуации с гибелью сотрудников ООН в секторе Газа и обстрелах Запорожской АЭС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик «не знал, кого осудить и какие слова подобрать». При этом, продолжила дипломат, это было в его зоне ответственности. 

Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви. Она обратила внимание, что ранее ни генсек ООН Антониу Гутерриш, ни его официальный представитель не высказывались в защиту православных верующих на Украине, на которых оказывалось давление, несмотря на многочисленные материалы по этой теме, представленные постпредством РФ при ООН. 

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30 октября Дюжаррик заявил, что ООН осуждает устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы. «Мы безусловно осуждаем действия и заявления людей, которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии. Мы осуждаем эти акты антисемитизма», – сказал он (цитата по ТАСС).

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По последним данным, задержано 83 участника протестов. Работа аэропорта была приостановлена до середины дня 30 октября. 

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами. Он отметил, что у властей региона есть достоверные данные, что канал «Утро Дагестан» вели с Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что события в Махачкале были инспирированы из-за границы, в том числе с участием украинских спецслужб и их западных покровителей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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