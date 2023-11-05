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Володин поздравил российских военных с Днем разведчика

Ведомости

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил российских военных разведчиков и ветеранов разведки с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Военная разведка, как отметил спикер Госдумы, вносит «значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России» и делает многое для обеспечения безопасности страны.

«Верные присяге, военные разведчики с честью исполняют свой долг. Преданно служат Отечеству. Проявляют мужество и героизм. Эффективно решают самые сложные задачи», – заявил Володин. 

Ранее военных разведчиков с профессиональным праздником поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что военные разведчики находятся «на переднем крае борьбы с противником», они всегда «мужественно выполняли свой долг, добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов» России.

День военного разведчика отмечается в России ежегодно 5 ноября с 2006 г. Праздник установлен также в вооруженных силах Белоруссии, Казахстана и Армении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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