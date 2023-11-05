Володин поздравил российских военных с Днем разведчика

Ранее военных разведчиков с профессиональным праздником поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что военные разведчики находятся «на переднем крае борьбы с противником», они всегда «мужественно выполняли свой долг, добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов» России.