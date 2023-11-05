Володин поздравил российских военных с Днем разведчика
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поздравил российских военных разведчиков и ветеранов разведки с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте нижней палаты парламента.
Военная разведка, как отметил спикер Госдумы, вносит «значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России» и делает многое для обеспечения безопасности страны.
«Верные присяге, военные разведчики с честью исполняют свой долг. Преданно служат Отечеству. Проявляют мужество и героизм. Эффективно решают самые сложные задачи», – заявил Володин.
Ранее военных разведчиков с профессиональным праздником поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что военные разведчики находятся «на переднем крае борьбы с противником», они всегда «мужественно выполняли свой долг, добывали ценные сведения, необходимые для защиты национальных интересов» России.
День военного разведчика отмечается в России ежегодно 5 ноября с 2006 г. Праздник установлен также в вооруженных силах Белоруссии, Казахстана и Армении.