Мантуров: ОПК полностью обеспечивает войска России передовыми видами вооружения

Тогда министр обратил внимание на важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. В связи с этим Минобороны также «упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции».