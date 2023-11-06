Мантуров: ОПК полностью обеспечивает войска России передовыми видами вооружения
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) полностью обеспечивает российские войска передовыми видами вооружений, заверил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».
«Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр отметил, что зарубежные эксперты «по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире».
17 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что кабмин предоставил предприятиям ОПК возможность использовать все резервы для увеличения производства артиллерийских систем.
Тогда министр обратил внимание на важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. В связи с этим Минобороны также «упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции».