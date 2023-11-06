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Мантуров: ОПК полностью обеспечивает войска России передовыми видами вооружения

Ведомости

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) полностью обеспечивает российские войска передовыми видами вооружений, заверил вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».

«Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что зарубежные эксперты «по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире».

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Это еще одна мера по поддержке кадрового потенциала отрасли

17 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что кабмин предоставил предприятиям ОПК возможность использовать все резервы для увеличения производства артиллерийских систем.

Тогда министр обратил внимание на важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. В связи с этим Минобороны также «упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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