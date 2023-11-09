СМИ сообщили о боестолкновениях военных Сирии и США
К востоку от реки Евфрат произошли бои сирийской армии с военными США и поддерживаемыми ими курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС) после обстрела США восточных кварталов Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в столкновениях стороны применяют различные виды вооружений, включая тяжелую артиллерию и ракеты. О начале перестрелки Al Mayadeen сообщил в 03:27 мск. Спустя около часа телеканал уточнил, что обмен ударами пошел на спад.
Удар по восточным кварталам Дейр-эз-Зора ВВС США нанесли 8 ноября. В Пентагоне объяснили, что это было сделано «в целях самообороны». По данным военного ведомства, американские военные ударили по объекту, якобы используемому Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним шиитскими группировками. Уточнялось, что двумя F-15 был атакован склад оружия.
В ответ на действия ВВС США отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» выпустили шесть ракет по военной базе США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Позже эти же силы выпустили не менее 15 ракет по американской базе, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, сообщал Al Mayadeen.