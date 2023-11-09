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СМИ сообщили о боестолкновениях военных Сирии и США

Ведомости

К востоку от реки Евфрат произошли бои сирийской армии с военными США и поддерживаемыми ими курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС) после обстрела США восточных кварталов Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники. 

По данным телеканала, в столкновениях стороны применяют различные виды вооружений, включая тяжелую артиллерию и ракеты. О начале перестрелки Al Mayadeen сообщил в 03:27 мск. Спустя около часа телеканал уточнил, что обмен ударами пошел на спад.

Удар по восточным кварталам Дейр-эз-Зора ВВС США нанесли 8 ноября. В Пентагоне объяснили, что это было сделано «в целях самообороны». По данным военного ведомства, американские военные ударили по объекту, якобы используемому Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним шиитскими группировками. Уточнялось, что двумя F-15 был атакован склад оружия.

В ответ на действия ВВС США отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» выпустили шесть ракет по военной базе США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Позже эти же силы выпустили не менее 15 ракет по американской базе, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, сообщал Al Mayadeen. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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