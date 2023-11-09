СМИ сообщили о боестолкновениях военных Сирии и США

В ответ на действия ВВС США отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» выпустили шесть ракет по военной базе США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор. Позже эти же силы выпустили не менее 15 ракет по американской базе, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, сообщал Al Mayadeen.