Путин заявил о важности честных выборов для внутриполитической стабильности

Обращаясь к членам ЦИК и руководителям избиркомов, Путин выразил надежду, что их работа будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе, среди разных социальных групп – «чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга».