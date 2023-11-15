Путин заявил о важности честных выборов для внутриполитической стабильности
Честное проведение выборов очень важно для сохранения внутриполитической стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов в Ново-Огареве.
«Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться», – подчеркнул глава государства.
Обращаясь к членам ЦИК и руководителям избиркомов, Путин выразил надежду, что их работа будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе, среди разных социальных групп – «чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга».
Президент также отметил, что российская избирательная система продолжает совершенствоваться, при этом ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость.
24 сентября в видеообращении, посвященном 30-летию образования ЦИК, Путин поблагодарил комиссию за «четкую, выверенную организацию избирательных процессов». По его словам, за прошедшие 30 лет избирательная система прошла большой путь, в последние годы активно внедряются новые цифровые решения, применяется дистанционное электронное голосование и др.