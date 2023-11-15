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Путин заявил о важности честных выборов для внутриполитической стабильности

Ведомости

Честное проведение выборов очень важно для сохранения внутриполитической стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов в Ново-Огареве.

«Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться», – подчеркнул глава государства.

Обращаясь к членам ЦИК и руководителям избиркомов, Путин выразил надежду, что их работа будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе, среди разных социальных групп – «чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга».

Путин 15 ноября встретится с членами ЦИК и главами региональных избиркомов

Общение посвящено 30-летию избирательной системы России

Президент также отметил, что российская избирательная система продолжает совершенствоваться, при этом ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость.

24 сентября в видеообращении, посвященном 30-летию образования ЦИК, Путин поблагодарил комиссию за «четкую, выверенную организацию избирательных процессов». По его словам, за прошедшие 30 лет избирательная система прошла большой путь, в последние годы активно внедряются новые цифровые решения, применяется дистанционное электронное голосование и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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