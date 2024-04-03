Песков опроверг заявление Зеленского о мобилизации в России

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. напомнил, что во время частичной мобилизации (ее объявили 21 сентября 2022 г.) было призвано около 300 000 человек, из которых 244 000 до сих пор находятся в зоне боевых действий, а 41 000 «уже вернулись домой по разным причинам». В связи с этим, по словам президента, необходимости в новой мобилизации нет.