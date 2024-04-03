Песков опроверг заявление Зеленского о мобилизации в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся летней мобилизации в России.
Зеленский ранее заявил, что в России якобы намерены мобилизовать 300 000 человек с 1 июня. Отвечая на вопрос о том, сколько человек мобилизуют в армию Украины в этом году, Зеленский сказал, что «полмиллиона нам не нужно».
Весенний призыв в России проходит с 1 апреля по 15 июля, отправка срочников в войска со сборных пунктов начнется с 15 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу заверял, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 000 человек.
Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. напомнил, что во время частичной мобилизации (ее объявили 21 сентября 2022 г.) было призвано около 300 000 человек, из которых 244 000 до сих пор находятся в зоне боевых действий, а 41 000 «уже вернулись домой по разным причинам». В связи с этим, по словам президента, необходимости в новой мобилизации нет.
2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу на Украине с 27 до 25 лет.