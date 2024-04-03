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Песков опроверг заявление Зеленского о мобилизации в России

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся летней мобилизации в России.

«Это неправда», – сказал представитель Кремля в комментарии ТАСС. 

Зеленский ранее заявил, что в России якобы намерены мобилизовать 300 000 человек с 1 июня. Отвечая на вопрос о том, сколько человек мобилизуют в армию Украины в этом году, Зеленский сказал, что «полмиллиона нам не нужно».

Весенний призыв в России проходит с 1 апреля по 15 июля, отправка срочников в войска со сборных пунктов начнется с 15 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу заверял, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 000 человек.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 г. напомнил, что во время частичной мобилизации (ее объявили 21 сентября 2022 г.) было призвано около 300 000 человек, из которых 244 000 до сих пор находятся в зоне боевых действий, а 41 000 «уже вернулись домой по разным причинам». В связи с этим, по словам президента, необходимости в новой мобилизации нет.

2 апреля Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу на Украине с 27 до 25 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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