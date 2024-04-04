Латвия может отправить на Украину инструкторов по управлению дронами
Латвия может отправить на Украину инструкторов по управлению дронами. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
«У нас есть хорошая возможность и необходимость отправить со своей стороны людей. Вначале количество одно, потом может быть больше», – объяснила Силиня.
По ее словам, первая партия беспилотников на сумму в 1 млн евро будет отправлена из Латвии на Украину в ближайшее время. Силиня объяснила, что ВСУ высоко оценили произведенные в Латвии беспилотники.
«В апреле военная поддержка [Украины Латвией] достигнет уже 372 млн евро. И как мы уже договорились, это будет 0,25% от нашего ВВП. И это хороший пример для других стран», – добавила премьер-министр.
14 марта Силиня заявила, что страны Балтии и Россию в будущем разделит железный занавес. Он уточнила, что имеет в виду достижение энергетической и экономической независимости от России, достичь этой цели будет непросто и этот процесс потребует времени.
Заявление Силини прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. «Железа хватит или будут у России покупать?», – написала она.