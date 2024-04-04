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Латвия может отправить на Украину инструкторов по управлению дронами

Ведомости

Латвия может отправить на Украину инструкторов по управлению дронами. Об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«У нас есть хорошая возможность и необходимость отправить со своей стороны людей. Вначале количество одно, потом может быть больше», – объяснила Силиня.

По ее словам, первая партия беспилотников на сумму в 1 млн евро будет отправлена из Латвии на Украину в ближайшее время. Силиня объяснила, что ВСУ высоко оценили произведенные в Латвии беспилотники.

«В апреле военная поддержка [Украины Латвией] достигнет уже 372 млн евро. И как мы уже договорились, это будет 0,25% от нашего ВВП. И это хороший пример для других стран», – добавила премьер-министр.

14 марта Силиня заявила, что страны Балтии и Россию в будущем разделит железный занавес. Он уточнила, что имеет в виду достижение энергетической и экономической независимости от России, достичь этой цели будет непросто и этот процесс потребует времени.

Заявление Силини прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. «Железа хватит или будут у России покупать?», – написала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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