Администрация президента Эквадора объяснила штурм посольства Мексики
Администрация президента Эквадора Даниэля Нобоа объяснила штурм посольства Мексики в Кито защитой национального суверенитета. Это следует из заявления ведомства, опубликованного в соцсети Х.
Правительство Мексики 5 апреля решило предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Хорхе Гласу, который укрывался в посольстве этой страны. Эквадорские полицейские через несколько часов после этого решения ворвались в здании дипмиссии. В 2017 г. Глас был приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика, как уточняло Reuters, признали виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы Odebrecht в обмен на предоставление ей государственных контрактов.
Администрация президента Эквадора сообщила, что Глас, приговоренный к тюремному заключению по решению суда, был арестован и передан в распоряжение компетентных властей.
В заявлении подчеркивается, что каждое посольство призвано служить дипломатическим пространством для укрепления отношений между странами. Ни один преступник не может считаться политически преследуемым, и арест Гласа произошел в соответствии с решением суда.
Администрация также подчеркнула, что арест Гласа произошел из-за его злоупотребления иммунитетом и привилегиями, а также предоставления ему дипломатического убежища вопреки правовым нормам.
«Эквадор – суверенная страна, и мы не позволим ни одному преступнику остаться безнаказанным», – сказано в заявлении.
Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд, чьи слова приводит nmas.com.mx, заявила, что правительство своими действиями не нарушило международное право.
6 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил правительству объявить о приостановке отношений с Эквадором. Правительство Никарагуа заявило о разрыве дипломатических отношений.