Администрация президента Эквадора объяснила штурм посольства Мексики

Правительство Мексики 5 апреля решило предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Хорхе Гласу, который укрывался в посольстве этой страны. Эквадорские полицейские через несколько часов после этого решения ворвались в здании дипмиссии. В 2017 г. Глас был приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика, как уточняло Reuters, признали виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы Odebrecht в обмен на предоставление ей государственных контрактов.