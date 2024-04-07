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Администрация президента Эквадора объяснила штурм посольства Мексики

Ведомости

Администрация президента Эквадора Даниэля Нобоа объяснила штурм посольства Мексики в Кито защитой национального суверенитета. Это следует из заявления ведомства, опубликованного в соцсети Х.

Правительство Мексики 5 апреля решило предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Хорхе Гласу, который укрывался в посольстве этой страны. Эквадорские полицейские через несколько часов после этого решения ворвались в здании дипмиссии. В 2017 г. Глас был приговорен к шести годам тюремного заключения. Политика, как уточняло Reuters, признали виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы Odebrecht в обмен на предоставление ей государственных контрактов.

Администрация президента Эквадора сообщила, что Глас, приговоренный к тюремному заключению по решению суда, был арестован и передан в распоряжение компетентных властей.

В заявлении подчеркивается, что каждое посольство призвано служить дипломатическим пространством для укрепления отношений между странами. Ни один преступник не может считаться политически преследуемым, и арест Гласа произошел в соответствии с решением суда.

Администрация также подчеркнула, что арест Гласа произошел из-за его злоупотребления иммунитетом и привилегиями, а также предоставления ему дипломатического убежища вопреки правовым нормам. 

«Эквадор – суверенная страна, и мы не позволим ни одному преступнику остаться безнаказанным», – сказано в заявлении.

Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд, чьи слова приводит nmas.com.mx, заявила, что правительство своими действиями не нарушило международное право.

6 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил правительству объявить о приостановке отношений с Эквадором. Правительство Никарагуа заявило о разрыве дипломатических отношений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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