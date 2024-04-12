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В Кремле прокомментировали слова главы МВД Эстонии об РПЦ

Ведомости

Предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат террористической организацией вряд ли можно отнести к категории самых умных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление вряд ли можно отнести к категории самых умных», – сказал Песков.

Ляэнеметс предложит парламенту республики признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность на территории страны. По его словам, данное решение обосновано тем, что РПЦ «подчиняется Владимиру Путину», который якобы «руководит террористической деятельностью в мире». Министр добавил, что подчинение Эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.

В феврале митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Валерий Решетников) сообщил, что он продолжит руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) Московского патриархата дистанционно после повторного отказа местной полиции в продлении ему временного вида на жительство (ВНЖ). Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару пояснил, что церковнослужитель «представляет угрозу безопасности страны».

Согласно переписи населения 2021 г., в Эстонии 56% православных среди всех верующих. У ЭПЦ, по данным их сайта, 39 приходов. ЭПЦ, подчиняющаяся Московской патриархии, сосуществует с Эстонской апостольской православной церковью, входящей в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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