В Кремле прокомментировали слова главы МВД Эстонии об РПЦ

Ляэнеметс предложит парламенту республики признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность на территории страны. По его словам, данное решение обосновано тем, что РПЦ «подчиняется Владимиру Путину», который якобы «руководит террористической деятельностью в мире». Министр добавил, что подчинение Эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.