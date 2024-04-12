В Кремле прокомментировали слова главы МВД Эстонии об РПЦ
Предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат террористической организацией вряд ли можно отнести к категории самых умных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление вряд ли можно отнести к категории самых умных», – сказал Песков.
Ляэнеметс предложит парламенту республики признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией, чтобы запретить ее деятельность на территории страны. По его словам, данное решение обосновано тем, что РПЦ «подчиняется Владимиру Путину», который якобы «руководит террористической деятельностью в мире». Министр добавил, что подчинение Эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.
В феврале митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Валерий Решетников) сообщил, что он продолжит руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) Московского патриархата дистанционно после повторного отказа местной полиции в продлении ему временного вида на жительство (ВНЖ). Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару пояснил, что церковнослужитель «представляет угрозу безопасности страны».
Согласно переписи населения 2021 г., в Эстонии 56% православных среди всех верующих. У ЭПЦ, по данным их сайта, 39 приходов. ЭПЦ, подчиняющаяся Московской патриархии, сосуществует с Эстонской апостольской православной церковью, входящей в юрисдикцию Константинопольского патриархата.