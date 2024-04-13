Захарова обвинила Японию в дезинформации после заявлений о ядерной угрозе РФ
Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино, в котором она указывает на «ядерные угрозы» России, является дезинформацией и неуважением к памяти жертв атак со стороны США. Таким образом слова Сино прокомментировала «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией – это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации. Японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак», – сказала она.
Сино ранее на заседании Совбеза ООН осудила «неоднократную ядерную риторику Москвы», заявив, что Токио никогда не смирится с угрозой применения ядерного оружия. Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться, подчеркнула она, не упомянув, что ядерная бомбардировка двух городов была организована США.
11 апреля японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе выступления в конгрессе США назвал Японию «верным союзником и стойким другом» Вашингтона. Он также заявил, что РФ «продолжает угрожать применением ядерного оружия». Кисида указал на обеспокоенность в мире в связи с возможностью повторения связанной с применением ядерного оружия катастрофы. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал слова Кисиды «стыдом и позором».
Американские ВВС сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г., на завершающем этапе Второй мировой войны. Атомные бомбардировки двух японских городов, в результате которых в общей сложности погибли 214 000 человек, стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.