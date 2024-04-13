Захарова обвинила Японию в дезинформации после заявлений о ядерной угрозе РФ

Сино ранее на заседании Совбеза ООН осудила «неоднократную ядерную риторику Москвы», заявив, что Токио никогда не смирится с угрозой применения ядерного оружия. Катастрофы в Хиросиме и Нагасаки никогда не должны повториться, подчеркнула она, не упомянув, что ядерная бомбардировка двух городов была организована США.