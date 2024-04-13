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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили положение дел на Ближнем Востоке и подтвердили обоюдный настрой стран на сохранение координации по вопросам международной повестки. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

«Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске», – говорится в сообщении.

В ходе переговоров также подчеркнута заинтересованность обеих сторон в торгово-экономическом взаимодействии, в том числе в транспортно-логистической сфере, включая транзитные перевозки.

1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате атаки здание было разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. МИД России осудил атаку Израиля. Иран пообещал ответить Израилю.

12 апреля газета The Times Of Israel сообщила, что ливанская проиранская группировка «Хезболла» начала массированный обстрел объектов Израиля и выпустила по территории страны десятки ракет. По данным израильской армии, часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности. 

На фоне напряженности на Ближнем Востоке 14 апреля закроется в качестве меры предосторожности посольство Нидерландов в Тегеране, пишет NOS. Консульство в иракском городе Эрбиль также закрыто для посещения. Ряд авиакомпаний, в том числе нидерландская KLM, немецкая Lufthansa и австрийская Austrian Airlines, решили приостановить полеты над Ираном.

Сегодня иранское агентство IRNA также сообщило, что спецназ ВМС КСИР захватил контейнеровоз MCS Aries в районе Ормузского пролива. Связанное с Израилем судно перемещалось под флагом Португалии. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал Евросоюз и «свободный мир» немедленно ввести против Тегерана санкции и объявить КСИР террористической организацией.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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