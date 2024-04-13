Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили положение дел на Ближнем Востоке и подтвердили обоюдный настрой стран на сохранение координации по вопросам международной повестки. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.