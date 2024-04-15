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Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,9 млрд евро

Ведомости

Сумма замороженных российских активов в Германии составляет около 3,9 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минфина ФРГ.

Уточняется, что в эту сумму входят замороженные активы включенных в санкционный список компаний и физлиц. Речь о деньгах, корпоративных инвестициях и яхтах. Кроме того, сюда входят активы российского Центробанка.

Насчет дальнейшего использования замороженных активов России в Минфине ФРГ подчеркнули, что для Германии по-прежнему важно, чтобы любое решение было юридически жизнеспособным.

22 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование доходов от замороженных активов России не нарушает международное право. По словам Шольца, Европейский союз (ЕС) внимательно изучил международное и прочие права, которые должны соблюдаться, и сделал вывод, что доходы от замороженных активов можно законно получить и использовать на боеприпасы и оружие для Украины.

В этот же день глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что Евросоюзу придется арестовать российские замороженные активы для передачи их Украине, если он хочет, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что юридическая служба любого европейского банка понимает катастрофические последствия действий по экспроприации российских активов.

12 апреля Financial Times сообщало, что Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. Кремль назвал заморозку средств воровством и нарушением международного права. Российские власти также обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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