Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,9 млрд евро

22 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование доходов от замороженных активов России не нарушает международное право. По словам Шольца, Европейский союз (ЕС) внимательно изучил международное и прочие права, которые должны соблюдаться, и сделал вывод, что доходы от замороженных активов можно законно получить и использовать на боеприпасы и оружие для Украины.