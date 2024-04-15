Минфин ФРГ сообщил о заморозке российских активов на 3,9 млрд евро
Сумма замороженных российских активов в Германии составляет около 3,9 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минфина ФРГ.
Уточняется, что в эту сумму входят замороженные активы включенных в санкционный список компаний и физлиц. Речь о деньгах, корпоративных инвестициях и яхтах. Кроме того, сюда входят активы российского Центробанка.
Насчет дальнейшего использования замороженных активов России в Минфине ФРГ подчеркнули, что для Германии по-прежнему важно, чтобы любое решение было юридически жизнеспособным.
22 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что использование доходов от замороженных активов России не нарушает международное право. По словам Шольца, Европейский союз (ЕС) внимательно изучил международное и прочие права, которые должны соблюдаться, и сделал вывод, что доходы от замороженных активов можно законно получить и использовать на боеприпасы и оружие для Украины.
В этот же день глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что Евросоюзу придется арестовать российские замороженные активы для передачи их Украине, если он хочет, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что юридическая служба любого европейского банка понимает катастрофические последствия действий по экспроприации российских активов.
12 апреля Financial Times сообщало, что Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. Кремль назвал заморозку средств воровством и нарушением международного права. Российские власти также обещали ответить на возможную конфискацию средств.