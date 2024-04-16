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МАГАТЭ временно отзывает своих инспекторов из Ирана

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) временно отзывает своих инспекторов из Ирана на фоне напряженности в регионе, рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», – уточнил дипломат.

16 апреля президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке после авиаудара Израиля по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и ответной ночной атаки Ирана 14 апреля. Разговор состоялся по инициативе Ирана.

Путин выразил надежду, что все стороны «проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона». Раиси в свою очередь подчеркнул, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. Он подчеркнул, что Тегеран не заинтересован «в дальнейшей эскалации напряженности».

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.

При этом иранский телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.

Иран назвал эту атаку реакцией на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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