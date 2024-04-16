МАГАТЭ временно отзывает своих инспекторов из Ирана
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) временно отзывает своих инспекторов из Ирана на фоне напряженности в регионе, рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», – уточнил дипломат.
16 апреля президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке после авиаудара Израиля по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и ответной ночной атаки Ирана 14 апреля. Разговор состоялся по инициативе Ирана.
Путин выразил надежду, что все стороны «проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона». Раиси в свою очередь подчеркнул, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. Он подчеркнул, что Тегеран не заинтересован «в дальнейшей эскалации напряженности».
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС.
При этом иранский телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
Иран назвал эту атаку реакцией на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 14 апреля осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля.