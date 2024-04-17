NBC: переговоры о прекращении огня в секторе Газа почти заморожены

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов по территории Израиля. Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС. Большинство баллистических ракет было сбито ПВО, однако часть из них все же поразила авиабазу «Неватим» на юге страны. При этом иранский телеканал Press TV заявил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.