NBC: переговоры о прекращении огня в секторе Газа почти заморожены
На данный момент переговоры Израиля и «Хамаса» о прекращении огня и освобождении израильских заложников «почти заморожены». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного арабского дипломата, знакомого с ходом переговоров.
Чиновник рассказал, что обсуждение зашло в тупик, поскольку в центре внимания оказалось обострение отношений с Ираном после нападения Израиля 1 апреля на территорию посольства Ирана в Дамаске. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что «Хамас» отклонил последнее предложение о прекращении огня.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За шесть месяцев число погибших в анклаве, по информации местного минздрава, превысило 33 000 человек.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов по территории Израиля. Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС. Большинство баллистических ракет было сбито ПВО, однако часть из них все же поразила авиабазу «Неватим» на юге страны. При этом иранский телеканал Press TV заявил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
Иран назвал эту атаку реакцией на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.
Израиль рассматривает возможность нанесения символического удара по Ирану, чтобы «послать сигнал», сохранив при этом союзнические отношения с западной коалицией. Это может быть потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаки.