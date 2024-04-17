Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Татарстаном
Дрон был уничтожен около 11:20 мск. Отмечается, что ВСУ пытались ударить по объектам на территории России при помощи беспилотника самолетного типа.
В пресс-службе Росавиации сообщили, что утром 17 апреля в трех аэропортах Татарстана и Нижегородской области вводились временные ограничения. Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимали и не отправляли самолеты с 07:15 мск, аэропорт Нижнего Новгорода – с 07:45 мск.
В последнем ограничения были сняты с 10:18 мск. В результате два лайнера, следовавшие в Нижний Новгород, ушли на запасные аэродромы. В 12:03 мск ограничения сняли в двух аэропортах Татарстана. Уточняется, что на запасные аэродромы ушли пять самолетов. В Росавиации пояснили, что ограничительные меры действовали для обеспечения безопасности полетов.
2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Инцидент произошел в 05:45 утра по местному времени (совпадает с московским), два дрона атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга». По данным регионального минздрава, в результате пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. ТАСС со ссылкой на ЕДДС писал, что все пострадавшие – студенты образовательного центра «Алабуга политех».