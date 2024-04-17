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Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Татарстаном

Ведомости

Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Татарстана. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дрон был уничтожен около 11:20 мск. Отмечается, что ВСУ пытались ударить по объектам на территории России при помощи беспилотника самолетного типа.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что утром 17 апреля в трех аэропортах Татарстана и Нижегородской области вводились временные ограничения. Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимали и не отправляли самолеты с 07:15 мск, аэропорт Нижнего Новгорода – с 07:45 мск.

В последнем ограничения были сняты с 10:18 мск. В результате два лайнера, следовавшие в Нижний Новгород, ушли на запасные аэродромы. В 12:03 мск ограничения сняли в двух аэропортах Татарстана. Уточняется, что на запасные аэродромы ушли пять самолетов. В Росавиации пояснили, что ограничительные меры действовали для обеспечения безопасности полетов.

2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Инцидент произошел в 05:45 утра по местному времени (совпадает с московским), два дрона атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга». По данным регионального минздрава, в результате пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. ТАСС со ссылкой на ЕДДС писал, что все пострадавшие – студенты образовательного центра «Алабуга политех».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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