Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Татарстаном

2 апреля власти Татарстана сообщили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Инцидент произошел в 05:45 утра по местному времени (совпадает с московским), два дрона атаковали общежитие ОЭЗ «Алабуга». По данным регионального минздрава, в результате пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. ТАСС со ссылкой на ЕДДС писал, что все пострадавшие – студенты образовательного центра «Алабуга политех».