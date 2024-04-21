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Патриарх Кирилл заявил, что его нельзя напугать запретом на въезд в Европу

Ведомости

Русская православная церковь (РПЦ) отказывается следовать западному пути развития и защищает свои ценности, поэтому против нее некоторые страны вводят санкции, но ограничениями нельзя напугать. Об этом после литургии заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.

Речь идет о запрете на въезд в европейские страны, пояснил он.

«Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями, все было хорошо. Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ – духовно возглавляет, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим», – сказал он.

Россия, по его словам, является «верующей страной с большинством благочестивого народа», где люди готовы вместе трудиться, а в случае необходимости – защищать Отечество. С этим связаны нападки из-за рубежа на РПЦ и ее предстоятеля, добавил патриарх.

«Может быть, потому что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать», – сказал он.

Первой страной, которая ввела санкции против руководителя Русской православной церкви, стала Великобритания. В июне 2022 г. в британском МИДе пояснили, что они были наложены из-за «активной поддержки» спецоперации. Патриарх Кирилл назвал такое решение «беспрецедентным» и указал на слабость «позиции изоляционизма».

В июле 2022 г. Канада также внесла патриарха Кирилла в свой санкционный список, аналогичное решение в апреле прошлого года приняло правительство Чехии. Эстония и Литва закрыли въезд для предстоятеля РПЦ. В марте 2024 г. министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз должен включить патриарха в свой санкционный список.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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