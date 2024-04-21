Патриарх Кирилл заявил, что его нельзя напугать запретом на въезд в Европу

«Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями, все было хорошо. Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ – духовно возглавляет, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим», – сказал он.