Патриарх Кирилл заявил, что его нельзя напугать запретом на въезд в Европу
Русская православная церковь (РПЦ) отказывается следовать западному пути развития и защищает свои ценности, поэтому против нее некоторые страны вводят санкции, но ограничениями нельзя напугать. Об этом после литургии заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет ТАСС.
Речь идет о запрете на въезд в европейские страны, пояснил он.
«Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями, все было хорошо. Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ – духовно возглавляет, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим», – сказал он.
Россия, по его словам, является «верующей страной с большинством благочестивого народа», где люди готовы вместе трудиться, а в случае необходимости – защищать Отечество. С этим связаны нападки из-за рубежа на РПЦ и ее предстоятеля, добавил патриарх.
«Может быть, потому что мы представляем сильную альтернативу, и запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать», – сказал он.
Первой страной, которая ввела санкции против руководителя Русской православной церкви, стала Великобритания. В июне 2022 г. в британском МИДе пояснили, что они были наложены из-за «активной поддержки» спецоперации. Патриарх Кирилл назвал такое решение «беспрецедентным» и указал на слабость «позиции изоляционизма».
В июле 2022 г. Канада также внесла патриарха Кирилла в свой санкционный список, аналогичное решение в апреле прошлого года приняло правительство Чехии. Эстония и Литва закрыли въезд для предстоятеля РПЦ. В марте 2024 г. министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз должен включить патриарха в свой санкционный список.