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Global Times: Россия имеет все ресурсы для победы в конфликте на Украине

Ведомости

Украинские чиновники обеспокоены из-за ситуации на линии фронта, а российская экономика будет расти – эти и другие факторы говорят о том, что Россия имеет все возможности, чтобы нанести последний, завершающий удар. Об этом говорится в статье Global Times.

«Politico недавно сообщил об обеспокоенности украинских чиновников по поводу коллапса линии фронта <...> Тем временем МВФ повысил прогноз экономического роста России. Короче говоря, независимо от того, займут ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном отношении, чтобы нанести последний удар», – прогнозирует автор материала.

Global Times также указывает на проблемы спонсоров Украины.

Евросоюз стоит перед дилеммой: ограничить импорт из Украины или отказаться от собственного сельского хозяйства, говорится в статье. Есть и разногласия по поводу использования замороженных российских активов для финансирования боевых действий. 

Запад увяз в украинском кризисе из-за «нежелания или неспособности противостоять реальности», а рациональным курсом действий для него было бы обращение к дипломатии, полагает автор. 

Мирная конференция с участием представителей гарантов Глобального Юга могла бы стать для Украины «спасательным кругом и моделью для сглаживания геополитической напряженности», указывает Global Times. С конструктивными предложениями, по данным издания, выступили Африканский Союз, Бразилия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция, а китайская дипломатия «делает все возможное».

При этом США и ЕС настаивают на продолжении военной поддержки Украины, а наиболее вероятными на этом пути «становятся некоторые рискованные решения». Автор предполагает, что «зеленый свет» инициативе об использовании российских конфискованных активов могут дать в июне на саммите G7.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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