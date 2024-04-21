Global Times: Россия имеет все ресурсы для победы в конфликте на Украине
Украинские чиновники обеспокоены из-за ситуации на линии фронта, а российская экономика будет расти – эти и другие факторы говорят о том, что Россия имеет все возможности, чтобы нанести последний, завершающий удар. Об этом говорится в статье Global Times.
«Politico недавно сообщил об обеспокоенности украинских чиновников по поводу коллапса линии фронта <...> Тем временем МВФ повысил прогноз экономического роста России. Короче говоря, независимо от того, займут ли это недели, месяцы или годы, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном отношении, чтобы нанести последний удар», – прогнозирует автор материала.
Global Times также указывает на проблемы спонсоров Украины.
Евросоюз стоит перед дилеммой: ограничить импорт из Украины или отказаться от собственного сельского хозяйства, говорится в статье. Есть и разногласия по поводу использования замороженных российских активов для финансирования боевых действий.
Запад увяз в украинском кризисе из-за «нежелания или неспособности противостоять реальности», а рациональным курсом действий для него было бы обращение к дипломатии, полагает автор.
Мирная конференция с участием представителей гарантов Глобального Юга могла бы стать для Украины «спасательным кругом и моделью для сглаживания геополитической напряженности», указывает Global Times. С конструктивными предложениями, по данным издания, выступили Африканский Союз, Бразилия, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция, а китайская дипломатия «делает все возможное».
При этом США и ЕС настаивают на продолжении военной поддержки Украины, а наиболее вероятными на этом пути «становятся некоторые рискованные решения». Автор предполагает, что «зеленый свет» инициативе об использовании российских конфискованных активов могут дать в июне на саммите G7.