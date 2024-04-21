Норвегия планирует потратить на оборону 52 млрд евро в ближайшие 12 лет
Расходы Норвегии на оборону в ближайшие 12 лет могут составить 52 млрд евро, ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
«В ближайшие 12 лет Норвегия потратит примерно 52 млрд евро, чтобы увеличить наши мощности и бороться с нашими союзниками по НАТО за укрепление безопасности, свободы, мира, демократии. Мы все выступаем за это», – сказал он (цитата по ТАСС).
СМИ ранее сообщали, что Осло планирует заказать пять новых фрегатов, не менее 50 подводных лодок, до 28 судов разных размеров, дроны морского наблюдения, вертолеты и др.
В феврале министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал силы обороны страны готовиться к возможному конфликту с Россией после окончания боевых действий на Украине. Норвегия, по его словам, должна инвестировать в противовоздушную оборону и военно-морские силы. Россия может ответить на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, говорил министр.
В декабре 2023 г. кабмин Норвегии сообщил, что увеличит с 500 млн до 950 млн крон ($41,89 млн) объем программы поддержки производителей боеприпасов для Украины. Также было обозначено, что Осло выделит Киеву дополнительные комплексы ПВО NASAMS на сумму 335 млн крон ($30,5 млн).