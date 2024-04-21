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Норвегия планирует потратить на оборону 52 млрд евро в ближайшие 12 лет

Ведомости

Расходы Норвегии на оборону в ближайшие 12 лет могут составить 52 млрд евро, ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

«В ближайшие 12 лет Норвегия потратит примерно 52 млрд евро, чтобы увеличить наши мощности и бороться с нашими союзниками по НАТО за укрепление безопасности, свободы, мира, демократии. Мы все выступаем за это», – сказал он (цитата по ТАСС).

СМИ ранее сообщали, что Осло планирует заказать пять новых фрегатов, не менее 50 подводных лодок, до 28 судов разных размеров, дроны морского наблюдения, вертолеты и др.

В феврале министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал силы обороны страны готовиться к возможному конфликту с Россией после окончания боевых действий на Украине. Норвегия, по его словам, должна инвестировать в противовоздушную оборону и военно-морские силы. Россия может ответить на решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, говорил министр. 

В декабре 2023 г. кабмин Норвегии сообщил, что увеличит с 500 млн до 950 млн крон ($41,89 млн) объем программы поддержки производителей боеприпасов для Украины. Также было обозначено, что Осло выделит Киеву дополнительные комплексы ПВО NASAMS на сумму 335 млн крон ($30,5 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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