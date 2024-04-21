Норвегия планирует потратить на оборону 52 млрд евро в ближайшие 12 лет

«В ближайшие 12 лет Норвегия потратит примерно 52 млрд евро, чтобы увеличить наши мощности и бороться с нашими союзниками по НАТО за укрепление безопасности, свободы, мира, демократии. Мы все выступаем за это», – сказал он (цитата по ТАСС).