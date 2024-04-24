Антонов счел лицемерной позицию США по энергобезопасности

Антонов указал на лицемерие США в этом вопросе. Вашингтон призывает другие страны отказаться от ископаемого топлива, но при этом сами США наращивают добычу сырья внутри страны и «подсаживают» союзников на свой газ, отметил посол. Санкционное давление на Россию в этой сфере Антонов объяснил неспособностью США «выстоять в честном экономическом соперничестве».