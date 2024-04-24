Антонов счел лицемерной позицию США по энергобезопасности
США вводят санкции против российских энергоресурсов, чтобы доминировать на рынках и купировать любую конкуренцию. Это Вашингтон и называет энергобезопасностью, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Энергобезопасность по Вашингтону – желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире», – сказал он.
Антонов указал на лицемерие США в этом вопросе. Вашингтон призывает другие страны отказаться от ископаемого топлива, но при этом сами США наращивают добычу сырья внутри страны и «подсаживают» союзников на свой газ, отметил посол. Санкционное давление на Россию в этой сфере Антонов объяснил неспособностью США «выстоять в честном экономическом соперничестве».
23 апреля помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против будущих российских энергетических проектов и связанной с ними инфраструктуры. По его словам, США таким образом хотят ограничить доступ России к европейским рынкам сбыта энергоносителей. Пайатт добавил, что американские власти будут «поддерживать Европу за счет экспорта СПГ».
За день до этого министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем рассказал, что страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет санкций против РФ эмбарго на импорт российского СПГ.