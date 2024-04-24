Захарова заявила о риске военных инцидентов в связи с учениями НАТО
Маневры НАТО у российских границ повышают риски возможных военных инцидентов, предстоящие учения в Финляндии являются частью гибридной войны против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности. Упомянутые маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов», – сказала дипломат «РИА Новости».
Предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии, по ее мнению, является частью гибридной войны против Москвы, российская сторона внимательно отслеживает агрессивные действия коллективного Запада. Будут приняты необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности РФ, предупредила Захарова.
В Финляндии с 26 апреля по 14 мая пройдут учения НАТО Arrow 24. Их возглавит бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек. К участию также будут привлечены 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии. Газета Iltalehti также писала, что в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 км от границы с Россией, появится дополнительный штаб сухопутных войск НАТО.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с альянсом. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.