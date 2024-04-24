Захарова заявила о риске военных инцидентов в связи с учениями НАТО

В Финляндии с 26 апреля по 14 мая пройдут учения НАТО Arrow 24. Их возглавит бронетанковая бригада, а всего в учениях примут участие почти 500 единиц техники и около 2600 человек. К участию также будут привлечены 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии. Газета Iltalehti также писала, что в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 км от границы с Россией, появится дополнительный штаб сухопутных войск НАТО.