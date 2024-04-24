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Путин выступит на съезде РСПП 25 апреля

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем», – сказал представитель Кремля.

Съезд РСПП состоится в Московском международном доме музыки в 11:00 25 апреля, сообщается на сайте союза. К участию приглашены руководители федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России, члены бюро правления РСПП, члены правления РСПП и другие.

Главными темами для обсуждения станут ключевые направления сотрудничества бизнеса и власти в 2024 г., а также цели и задачи развития экономики России до 2030 г. и роль бизнеса в их достижении. В том числе планируется обсуждение вопросов повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры.

Кроме того, на съезде будут подведены итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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