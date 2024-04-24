Путин выступит на съезде РСПП 25 апреля

Главными темами для обсуждения станут ключевые направления сотрудничества бизнеса и власти в 2024 г., а также цели и задачи развития экономики России до 2030 г. и роль бизнеса в их достижении. В том числе планируется обсуждение вопросов повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры.