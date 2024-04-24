Путин выступит на съезде РСПП 25 апреля
Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем», – сказал представитель Кремля.
Съезд РСПП состоится в Московском международном доме музыки в 11:00 25 апреля, сообщается на сайте союза. К участию приглашены руководители федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России, члены бюро правления РСПП, члены правления РСПП и другие.
Главными темами для обсуждения станут ключевые направления сотрудничества бизнеса и власти в 2024 г., а также цели и задачи развития экономики России до 2030 г. и роль бизнеса в их достижении. В том числе планируется обсуждение вопросов повышения предсказуемости ключевых элементов делового климата, включая фискальную нагрузку, развитие высокотехнологичных, в том числе импортозамещающих производств и снятие ограничений для такого развития (включая обеспечение необходимыми кадрами), цифровизацию, развитие инфраструктуры.
Кроме того, на съезде будут подведены итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».