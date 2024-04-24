Шойгу проинспектировал модернизацию инфраструктуры на космодроме Плесецк
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Министр заявил о завершении создания инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей «Ангара».
Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей космического ракетного комплекса «Ангара» и залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов. Министр в ходе совещания сообщил, что на космодроме завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты. По его данным, состоялось уже шесть успешных пусков этих ракет, в планах осуществить еще три запуска ракет-носителей до конца года.
«С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей «Союз» возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое. Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», испытание которого планируется начать в декабре текущего года», – сказал глава ведомства.
Министр также заслушал доклад командующего космическими войсками – замглавнокомандующего ВКС РФ Александра Головко, рассказали в оборонном ведомстве. Головко рассказал о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков «Бриз-М» и космических головных частей для ракет-носителей семейства «Ангара».
Комплекс подготовки космических аппаратов, как доложили Шойгу, оснащен российскими типовыми базовыми комплектами механо-технологического оборудования, системами пожаротушения, связи, контроля содержания кислорода, пневмо- и электроиспытаний.
11 апреля с космодрома Восточный в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома Восточный. До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.