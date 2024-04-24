Шойгу проинспектировал модернизацию инфраструктуры на космодроме Плесецк

Шойгу проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей космического ракетного комплекса «Ангара» и залы сборки ракеты космического назначения тяжелого и легкого классов. Министр в ходе совещания сообщил, что на космодроме завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей «Ангара» тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты. По его данным, состоялось уже шесть успешных пусков этих ракет, в планах осуществить еще три запуска ракет-носителей до конца года.