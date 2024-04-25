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США вывели из-под экспортных ограничений в отношении РФ медицинское оборудование

Ведомости

США вывели из-под действия экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии некоторые виды медицинского оборудования. Соответствующее уведомление размещено на сайте Федерального реестра.

«Лицензионное исключение MED разрешает экспорт, реэкспорт или передачу (внутри страны) медицинских изделий, обозначенных как EAR99, в Россию, Белоруссию», – указано в сообщении.

В уведомлении отмечается, что речь идет о медицинском оборудовании, а также применяемых в нем «деталях, компонентах, аксессуарах и насадках».

Ранее в апреле США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа. 

В конце февраля Вашингтон ввел санкции против более чем 500 юридических и физических лиц из России. Под ограничения попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб», Морской банк, а также региональные кредитные организации «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк и Датабанк, расчетный депозитарий «СПБ биржи» – «СПБ банк», а также оператор платежной системы «Мир» НСПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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