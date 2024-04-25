США вывели из-под экспортных ограничений в отношении РФ медицинское оборудование

Ранее в апреле США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа.