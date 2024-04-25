США вывели из-под экспортных ограничений в отношении РФ медицинское оборудование
США вывели из-под действия экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии некоторые виды медицинского оборудования. Соответствующее уведомление размещено на сайте Федерального реестра.
«Лицензионное исключение MED разрешает экспорт, реэкспорт или передачу (внутри страны) медицинских изделий, обозначенных как EAR99, в Россию, Белоруссию», – указано в сообщении.
В уведомлении отмечается, что речь идет о медицинском оборудовании, а также применяемых в нем «деталях, компонентах, аксессуарах и насадках».
Ранее в апреле США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа.
В конце февраля Вашингтон ввел санкции против более чем 500 юридических и физических лиц из России. Под ограничения попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб», Морской банк, а также региональные кредитные организации «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк и Датабанк, расчетный депозитарий «СПБ биржи» – «СПБ банк», а также оператор платежной системы «Мир» НСПК.