МВД России переобъявило в розыск экс-генпрокурора Украины и депутатов Рады

По какой именно уголовной статье ведется розыск Гончаренко, в карточке не уточняется. Отмечается, что депутат Верховной рады переобъявлен в розыск. В базе ведомства есть данные о переобъявлении в розыск по уголовным статьям Друзенко, Соколовой и Мосейчук.