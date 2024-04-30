Лукашенко заявил о желании построить в Белоруссии вторую АЭС

Лукашенко выразил мнение, что белорусское общество «переболело постчернобыльским синдромом». Он напомнил, что ранее вторая площадка была определена восточнее Могилева, речь идет о Краснополянской площадке. Но встает вопрос, где разместить реакторы, отметил президент. Он подчеркнул, что власти пока что «просто думают» о строительстве второй АЭС, поскольку «еще много вопросов с этим делом», включая финансовые.