Лукашенко заявил о желании построить в Белоруссии вторую АЭС
У властей Белоруссии есть желание построить вторую АЭС в стране, но пока решение по этому вопросу не принято. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область.
«Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция. Должна она быть и на востоке», – сказал он (цитата по БелТА).
Лукашенко выразил мнение, что белорусское общество «переболело постчернобыльским синдромом». Он напомнил, что ранее вторая площадка была определена восточнее Могилева, речь идет о Краснополянской площадке. Но встает вопрос, где разместить реакторы, отметил президент. Он подчеркнул, что власти пока что «просто думают» о строительстве второй АЭС, поскольку «еще много вопросов с этим делом», включая финансовые.
Сейчас в Белоруссии есть только одна атомная электростанция – Белорусская АЭС. Она расположена в районе Островца Гродненской области. Станция была построена по типовому российскому проекту «АЭС-2006» и введена в эксплуатацию в 2020 г.