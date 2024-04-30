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Лукашенко заявил о желании построить в Белоруссии вторую АЭС

Ведомости

У властей Белоруссии есть желание построить вторую АЭС в стране, но пока решение по этому вопросу не принято. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область.

«Я все-таки склоняюсь к тому, что у нас на западе есть станция. Должна она быть и на востоке», – сказал он (цитата по БелТА).

Лукашенко выразил мнение, что белорусское общество «переболело постчернобыльским синдромом». Он напомнил, что ранее вторая площадка была определена восточнее Могилева, речь идет о Краснополянской площадке. Но встает вопрос, где разместить реакторы, отметил президент. Он подчеркнул, что власти пока что «просто думают» о строительстве второй АЭС, поскольку «еще много вопросов с этим делом», включая финансовые.

Сейчас в Белоруссии есть только одна атомная электростанция – Белорусская АЭС. Она расположена в районе Островца Гродненской области. Станция была построена по типовому российскому проекту «АЭС-2006» и введена в эксплуатацию в 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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