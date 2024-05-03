МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.
В карточке говорится, что Литвиненко разыскивается по статье УК РФ. Конкретная статья в базе не приводится.
Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. В январе им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.
2 мая в розыск были объявлены еще несколько украинских политических деятелей – бывший председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и экс-член СНБО Павел Петренко. Оба разыскиваются по уголовной статье. Второму ранее было предъявлено заочное обвинение в преступных решениях о начале АТО.