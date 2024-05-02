МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко

Так Краснов ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о привлечении к ответственности иностранных политиков, против которых возбуждены уголовные дела. Генпрокурор отметил, что существует принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем Россия представит собранные материалы для рассмотрения в «справедливом суде». Таким образом Москва «на века застолбит юридически значимые обстоятельства».