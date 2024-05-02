МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко
МВД России объявило в розыск бывшего министра юстиции Украины и экс-члена Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Павла Петренко, которому Следственный комитет (СК) РФ предъявил заочное обвинение за так называемые преступные решения о начале антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, следует из базы ведомства.
По какой именно уголовной статье ведется розыск Петренко, в карточке не уточняется.
СК России 22 декабря 2023 г. заочно предъявил Петренко обвинения за преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР.
28 апреля МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генерального прокурора Украины Виталия Ярему, бизнесмена Сеяра Куршутова, активиста Геннадия Друзенко и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук.
31 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков пока нереалистично, но Россия в итоге представит все собранные материалы мировой общественности.
Так Краснов ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о привлечении к ответственности иностранных политиков, против которых возбуждены уголовные дела. Генпрокурор отметил, что существует принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем Россия представит собранные материалы для рассмотрения в «справедливом суде». Таким образом Москва «на века застолбит юридически значимые обстоятельства».
В конце марта стало известно о заочном аресте в РФ главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в терроризме. Против него возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
В ноябре 2023 г. СК России заочно предъявил обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины, в том числе бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, который занимал этот пост с 2014 по 2016 г.