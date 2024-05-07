Антонов: ядерные учения стали вынужденным ответом на агрессивную политику Запада

Антонов обратил внимание, что США и союзники постоянно расширяют поставки вооружений на Украину, отказываясь от своих же заявленных «самоограничений». По его словам, таким образом Запад пытается «сварить» Россию на медленном огне. Посол подчеркнул, что Москва никому не угрожает. В то же время США и Европа должна понимать, что Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.