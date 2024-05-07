Антонов: ядерные учения стали вынужденным ответом на агрессивную политику Запада
Учения нестратегических ядерных сил стали вынужденной мерой в ответ на угрозы Запада в адрес России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.
«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику “коллективного Запада”, создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», – отметил дипломат.
Антонов обратил внимание, что США и союзники постоянно расширяют поставки вооружений на Украину, отказываясь от своих же заявленных «самоограничений». По его словам, таким образом Запад пытается «сварить» Россию на медленном огне. Посол подчеркнул, что Москва никому не угрожает. В то же время США и Европа должна понимать, что Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Мероприятия начались по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе сделали заявления, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».
На прошлой неделе западные политики сделали ряд громких заявлений в адрес РФ. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по целям внутри России.