Военнослужащие Китая отогнали военный корабль США в Южно-Китайском море

10 мая в Южно-Китайском море завершаются совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря стало то, что учения впервые с 1991 г. проходят и за пределами территориальных вод Филиппин.