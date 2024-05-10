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Военнослужащие Китая отогнали военный корабль США в Южно-Китайском море

Ведомости

Военнослужащие Китая отогнали военный эсминец США Halsey в Южно-Китайском море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на командование Народно-освободительной армии Китая в Южном военном округе.

Вооруженные силы КНР заявили, что действия США посягают на суверенитет и безопасность Китая. Они являются очередным доказательством милитаризации Южно-Китайского моря. В ведомстве добавили, что вооруженные силы будут оставаться в состоянии повышенной боевой готовности, обеспечивая национальную безопасность.

Как пишет агентство, при этом в заявлении США говорится, что эсминец отстаивает право на свободу судоходства в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов, что соответствует нормам международного права.

10 мая в Южно-Китайском море завершаются совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря стало то, что учения впервые с 1991 г. проходят и за пределами территориальных вод Филиппин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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