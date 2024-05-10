Военнослужащие Китая отогнали военный корабль США в Южно-Китайском море
Военнослужащие Китая отогнали военный эсминец США Halsey в Южно-Китайском море. Об этом пишет Reuters со ссылкой на командование Народно-освободительной армии Китая в Южном военном округе.
Вооруженные силы КНР заявили, что действия США посягают на суверенитет и безопасность Китая. Они являются очередным доказательством милитаризации Южно-Китайского моря. В ведомстве добавили, что вооруженные силы будут оставаться в состоянии повышенной боевой готовности, обеспечивая национальную безопасность.
Как пишет агентство, при этом в заявлении США говорится, что эсминец отстаивает право на свободу судоходства в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов, что соответствует нормам международного права.
10 мая в Южно-Китайском море завершаются совместные, самые масштабные со времен холодной войны учения Филиппин и США Balikatan (на тагальском языке означает «Плечом к плечу»). В них задействовано более 16 700 военнослужащих – около 11 000 американцев и 5000 филиппинцев. В это число не включены участвующие представители Австралии и Франции. Отличительной особенностью нынешних учений в напряженной и без того ситуации в акватории Южно-Китайского моря стало то, что учения впервые с 1991 г. проходят и за пределами территориальных вод Филиппин.