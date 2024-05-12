Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Оверчука на пост вице-премьера
Комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал кандидатуру Алексея Оверчука на пост вице-премьера, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Депутаты рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуру Оверчука – как и прежде, он будет отвечать за международные отношения в статусе заместителя председателя правительства.
7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Александра Новака (вице-премьер) и Сергея Цивилева (министр энергетики), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.