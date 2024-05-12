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Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Оверчука на пост вице-премьера

Ведомости

Комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал кандидатуру Алексея Оверчука на пост вице-премьера, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Депутаты рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуру Оверчука – как и прежде, он будет отвечать за международные отношения в статусе заместителя председателя правительства.

7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров по предложению премьер-министра Михаила Мишустина. Профильные комитеты уже одобрили кандидатуры Александра Новака (вице-премьер) и Сергея Цивилева (министр энергетики), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов) и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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